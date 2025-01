Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Mikaela Shiffrin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelloin programma a(Francia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di scifemminile. Ci apprestiamo a vivere l’ultimo appuntamento programmato le ragazze prima dei Mondiali di Saalbach, la seconda prova in notturna della stagione dopo la gara di Flachau. Tanti i temi sui quali ci si può addentrare per una competizione che può risultare fondamentale in vista del via della kermesse iridata.Sicuramente la notizia più rumorosa è ilin gara di. L’atleta con più vittorie all’attivo in Coppa del Mondo infatti si ripresenterà al cancelletto di partenza quest’oggi dopo un’assenza durata ben due mesi – l’ultima prova a cui ha preso parte fu il gigante di Killington del 30 novembre 2024 – a causa dei traumi riportati nella caduta occorsa proprio nella gara citata in precedenza.