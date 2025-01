Romadailynews.it - Live Roma-Eintracht 2-0: Shomurodov raddoppia dopo una grande giocata di Soulé

– Ultima partita della fase campionato di Europa League, sfida da dentro o fuori per i giallorossi, cheun cammino altalenante nelle altre sette partite sono ora chiamati a fare risultato contro i tedeschi per garantirsi l’accesso al playoff di febbraio. Torna la formazione tipo per Claudio Ranieri. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.A disp.: De Marzi, Marcaccini, Cristante, Saud,, Celik, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, El Shaarawy.All.: Claudio Ranieri.(3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Laon, Knauff; Chaibi, Bahoya; Ekitiké.A disp.: Santos, Siljevic, Amenda, Matanovic, Dahoud, Uzun, Chandler, Gotze, Nkounkou, Collins, Is.All.: Dino Toppmoller.