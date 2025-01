Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale dia 5, debutta l’alle. Glidela 5no il loro, oggi la nazionalena farà il suo debutto nel girone di qualificazione a Futsal Euro. Gligiocheranno a Catania dove si troveranno di fronte lanella prima sfida del Gruppo 2, che vede al suo interno le nazionali di Finlandia e Malta. Il nuovodi Salvatore Samperi quindi prenderà il via dopo i convincenti test contro Lituania e Norvegia.Il commissario tecnico ha dovuto far fronte a un paio di defezioni: a partire da Lucas Braga, che era alla prima chiamata fino a Giuliano Fortini, entrambi giocatori della L84 Torino, out a causa problemi fisici.