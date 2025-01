Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia 2-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Schiochet salva gli azzurri dalla sconfitta all’ultimo minuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo.21.38 L’inizia il suo cammino con un pareggio, primo punto per gli. Si registrano 48 tentativi per l’contro i 21 della.Finisce qui,2-2.0.01 Tiro di Motta sulla barriera dopo una punizione.1.20 Goooooooooooooooooool, pareggia, paga la mossa del portiere di movimento,2-2.2.54 Barichello di testa non trova la porta, vicino al pari l’.4.18che prova l’assalto finale.5.00 Bloccato ancora una volta il tiro di Italo Rosseti.6.10 Isgrò dopo una bella giocata trova ancora una volta Luksha.7.20 Venancio ancora chiama in causa Luksha.8.01 Barichello non trova il tiro decisivo.9.44 Rete di Krikun, avanti la nazionale bielorussa,1-2.