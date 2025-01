Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia 1-2, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Krikun ribalta il risultato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.10 Isgrò dopo una bella giocata trova ancora una volta Luksha.7.20 Venancio ancora chiama in causa Luksha.8.01 Barichello non trova il tiro decisivo.9.44 Rete di, avanti la nazionale bielorussa,1-2.9.58 Al volo Musumeci manda fuori.10.31 Ancora un tiro di Musumeci bloccato.11.50 Musumeci di punizione per Motta che non trova il gol.12.33 Tiro di Shimanovski bloccato.14.26 Botta di Motta che viene respinta da Luksha.15.25 Venancio non trova la porta con un tiro al volo.16.01 Ancora Luksha decisivo su Barichello.17.15 Doppio salvataggio di Luksha su Musumeci.18.45 Pulvirenti prova il tiro, non trova la porta.Inizia il secondo tempo!20.43che deve dimostrare qualcosa in più se vuole vincere la partita contro una buona