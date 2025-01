Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Romano che difende i 50 punti deiottenuti l’anno scorso, si arrese a Coric. quest’oggi può metterne 25 in cascina.14:10 Manca sempre meno all’esordio di Flavionel torneo ATP 250 dicontro l’olandese De.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’esordio di Flavionell’ATP 250 di, opposto a Jesper De(NED). Si gioca per affrontare neidi finale Gasquet o Griekspoor.Esordio francese per il romano, in cerca di buone sensazioni dopo non essere riuscito nella difesa dei 100 punti che nel 2024 aveva conquistato a Melbourne, issandosi fino al 3° turno.è alla ricerca di punti per difendere un posto nei migliori 32 giocatori ATP, anche da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, in corsa per accaparrarsi una tds nei Masters 1000 americani.