Oasport.it - LIVE Bellucci-Kovacevic, ATP Montpellier in DIRETTA: l’azzurro vuole continuare a scalare il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra l’italiano Mattiae l’americano Aleksandarvalido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di.Mattia, 23enne di Busto Arsizio, è da poco entrato nei primi cento giocatori della classifica mondiale e oggi vorrà confermare ciò che di buono si è visto nel turno precedente , dove ha prevalso sul giocatore di casa Lucas Pouille in 1 ora e 40 minuti con un doppio 6-4.non aveva iniziato nel migliore dei modi il 2025, non qualificandosi al tabellone principale degli Australian Open e venendo eliminato subito dal Challenger di Quimper per mano di Constant Lestienne (7-6,7-5).Dall’altra parte della rete ci sarà Aleksandar, 26enne di New York dotato di buon servizio e di un ottimo rovescio a una mano.