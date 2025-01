Oasport.it - LIVE Bellucci-Kovacevic 5-7, 3-4 , ATP Montpellier in DIRETTA: equilibrio anche nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Gran prima e palla corta vincente.30-15 Ace per l’american0.15-15 Bello scambio, tutto al volo. Sbaglia con l’ultima volée.15-0 Scambio intenso che si conclude con il rovescio lungolinea ampiamente fuori di.4-4 Brutto errore di dritto perche ora torna al servizio.40-30 Serve da sottoma senza ottenere il punto. Viene avantie chiude senza problemi.40-15 Ace esterno.30-15 Risposta che pizzica la riga quella di, non la contiene.30-0 Ace al centro.15-0 Serve and volley a segno per.Serve.4-3. Se la cava con il solito ace il newyorkese.A-40 Prima esterna potentissima per l’americano che chiude successivamente con lo smash.40-40 In corridoio l’inside-in di