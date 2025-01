Ilgiorno.it - Litigano e poi si scontrano e speronano in auto per le strade delle Brianza

Monza, 30 gennaio 2025 – Non era un incidente, ma un regolamento di conti framobilisti in lite per questioni di droga. A suon discontri. Il fatto risale a ieri: alle ore 12.50 una pattuglia della polizia locale di Monza è stata inviata al parcheggio del cimitero in viale Foscolo dove era stato segnalato un incidente stradale con fuga di uno dei veicoli coinvolti. All'arrivo sul posto era già presente unaambulanza del 118 che stava procedendo a soccorrere uno dei conducenti, un cittadino di dichiarata nazionalità marocchina risultato alla guida di un'Alfa Romeo. Venivano diramate le ricerche dell'altro veicolo coinvolto che si era dato alla fuga,che poco dopo sopraggiungeva sul posto. Nel frattempo il conducente dell'Alfa veniva trasportato al pronto soccorso a causaferite riportate.