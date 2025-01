Ilmessaggero.it - Liste d'attesa, il piano è in ritardo: varato solo un decreto attuativo su 6. Cosa succede ora

Leggi su Ilmessaggero.it

ROMA L?è lunga. Anche per l?attuazione dellegge sulled?. In sei mesiuno dei sei decreti attuativi previsti dal Dl 73/2024 convertito in.