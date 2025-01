Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Sono al top fisicamente. Inter, contro il Milan non è rivincita!»

ha così parlato nel post-partita di-Monaco, sfida da lui decisa con una storica tripletta che gli è valsa il record di gol con la maglia dei nerazzurri in Champions League. IL COMMENTO –si è espresso aTV al termine di-Monaco. Il Toro ha espresso la sua soddisfazione per il successo dei nerazzurri e invitato a guardare subito al: «Era un nostro obiettivo, che avevamo fisso in testa, e lo abbiamo raggiunto. Era molto importante anche perché ci consentiva di evitare i playoff. Per me è un momento molto speciale, sto lavorando tantissimo e mi sento bene. Questa è una nota positiva, una cosa importante, ma ora devo recuperare molte energie. Così da preparare bene il derby che sarà una partita di rilievo da giocare. Per noi non sarà una: sarà un match speciale, come tutti i derby, una grande gara per noi e per il nostro percorso».