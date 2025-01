Ilrestodelcarlino.it - Latino alle medie, sì o no? La riflessione di Ivano Dionigi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 30 gennaio 2025 – Qualche giorno fa è stato l’argomento sulla bocca di tutti: la proposta del ritorno del, come scelta opzionale, giàscuole. Una proposta del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, non l’unica va detto, che ha subito fatto discutere fra chi ha visto un ritorno al passato e chi invece pensa che aiuterebbe a padroneggiare meglio anche la lingua italiana. Così abbiamo chiesto un’opinione a uno dei grandi latinisti italiani,. Ex Magnifico rettore dell’Alma Mater, anima del Centro studi per la Permanenza del Classico,non può che cogliere con favore un rilancio del, purché fatto con serietà senza paletti ideologici, ricordando che in ballo c’è un’intera idea di scuola. Lo racconta lui stesso, nella puntata di oggi del nostro podcast Il Resto di Bologna.