Napolitoday.it - Lang-Napoli, l'allenatore del Psv: "Se qualcuno parte, qualcuno deve arrivare"

Leggi su Napolitoday.it

In Olanda si continua a parlare, e tanto, della trattativa trae Psv per. Sulla possibilenza dell'esterno d'attacco ha risposto anche il tecnico biancorosso Peter Bosz, nel corso della conferenza stampa post match di Champions League contro il Liverpool."Seva via.