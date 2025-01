Torinotoday.it - L'amore dopo i 50 anni, una torinese tra le 16 donne di 'The Golden Bachelor': in tv a caccia dell'amore

Leggi su Torinotoday.it

Non è mai troppo tardi per trovare l'. Ci sarà anche unatra le 16 protagoniste di The, il nuovo programma che sarà in onda, da mercoledì 19 febbraio, su Real Time.In 28 stagioni negli Stati Uniti, grazie a questo format di successo che va in onda da più di.