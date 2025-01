Anconatoday.it - “L'acqua non va per l'Insù”: si amplia il progetto votato a coniugare ambiente e territorio

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Numeri in crescita quelli del“L'non va per l'”, ideato in Provincia di Ancona da Ata Rifiuti con il sostegno di Viva Servizi,per contenere la proliferazione di imballaggi in plastica, e che coniuga sostenibilità ambientale e valorizzazione del