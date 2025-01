Imolaoggi.it - La UE valuta di riaprire al gas russo

Leggi su Imolaoggi.it

Alcuni funzionari europei stanno discutendo la possibilita’ di riprendere a importare gasverso l’Ue attraverso i gasdotti come parte di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo afferma il Financial Times, che cita fonti vicine ai colloqui. Tre funzionari informati sui colloqui hanno riferito che l’idea e’ stata sostenuta da.