La polizia passa al setaccio Como e la provincia | 120 persone identificate due spacciatori espulsi

, 30 gennaio 2025 – Una giornata di controlli serrati del territorio, concentrati nelle zone boschive nei dintorni di Fino Mornasco e Cadorago per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile, affiancati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza prima, e dallaLocale di Fino Mornasco e Cadorago poi per lo smantellamento dei bivacchi, hanno rintracciato due marocchini di 21 e 25 anni, irregolari sul territorio ed entrambi con precedenti di. Portati in Questura e affidati all’Ufficio Immigrazione, sono stati. In serata le pattuglie si sono suddivise tra la città e la. Verifiche a tutto campo La Squadra Volante si è concentrata su alcuni locali pubblici delle zone di via Anzani, via Marchesi, piazza 24 Maggio e via Vela, identificando una cittadina romena di 52 anni, con precedenti die più volte segnalata per aver arrecato disturbo in quanto ubriaca, alla quale è stato notificato un Daspo urbano della durata di un anno che le vieta di frequentare la zona di via Anzani e strade limitrofe.