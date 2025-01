Cesenatoday.it - La Polizia Locale ferma l'autocarro per un controllo, a bordo spunta un coltello di 34 centimetri

Leggi su Cesenatoday.it

Ne corso di unstradale ladi Gatteo ha denunciato un 55enne di nazionalità straniera per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. In base alla ricostruzione della Municipale, l'uomo è statoto per undi routine mentre circolava adi un