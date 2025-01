Fanpage.it - La parent coach rivela la frase da dire ai bambini maneschi per farli smettere: “Funziona davvero”

Un'esperta australiana di genitorialità ha spiegato su TikTok come urla e frasi generiche sono risposte troppo generiche e inefficaci per smorzare l'aggressività dei piccoli: meglio un discorso rapido etto per far capire al piccolo che, nonostante le sue emozioni siano legittime, la violenza non può essere tollerata in alcun modo.