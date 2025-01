Forlitoday.it - La dura vita dei rider: consegne sotto la pioggia al costo di tre caffè per 13 ore al giorno

Solo pochi giorni fa hanno scioperato in centro città. Loro sono i, i "fattorini" delle piattaforme di delivery che consegnano cibo e bevande in tutta Forlì. La protesta, iniziata alle 19 e finita a mezzanotte di un sabato sera - orario "di punta" per le- nasce dall'indignazione.