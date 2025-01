Amica.it - La bunny bangs è la frangia più tenera del 2025

Una delle star che ne hanno fatto un marchio di fabbrica è Sabrina Carpenter: la popstar ha sfoggiato un particolare tipo di, la stessa avvistata anche su Zendaya, che è diventata rapidamente di tendenza. È la, la “coniglietto”, così chiamata perché ispirata, appunto, al meme del coniglio. GUARDA LE FOTOTagli capelli cone ciuffo laccati: idee e foto per un revival contemporaneo, laconiglietto che ha conquistato TikTokLaè uno dei nuovi trend di hairstyle che ha conquistato TikTok diventando virale. Centinaia i tutorial che mostrano come realizzarla in salone o addirittura a casa. Si tratta in realtà di una piccola variazione rispetto allapiena e sfilata che tanto va già di moda.