Inter-news.it - Inzaghi: «Lautaro Martinez? Mai preoccupato! I tifosi si divertono»

Leggi su Inter-news.it

si esprime in zona mista dopo Inter-Monaco su, riconoscendo poi la bellezza del gioco nerazzurro.CAMMINO – Simonevalorizza il percorso fatto dall’Inter in questa Champions League. Risponde alle domande sulle possibili rivali agli ottavi e non solo: «Avversarie toste? Vedendo la classifica delle prime otto, dove non ci sono squadre importantissime, il rischio ci sarà, ma sono contento: non era scontato arrivare tra le prime otto e addirittura a pari con il Barcellona e l’Arsenal. Qualcuno era rimasto fuori a Praga e qualcun altro a Lecce. Parlo di un grande gruppo che ha fatto una grande percorso».esaltae allo stesso tempo il gioco dell’Interha poi parlato del capitano nerazzurro e al contempo del rigorista di Inter-Monaco: «Ho sempre detto cheè il nostro capitano e non eroquando non segnava.