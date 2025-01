Sport.quotidiano.net - Inzaghi e la sfdia con i rosanero, "Occorrerà il miglior Pisa contro il Palermo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 30 gennaio 2025 - Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoha presentato il match di domaniil. Di seguito le sue dichiarazioni. Mister, che tipo disi aspetta di affrontare, considerati i recenti cambiamenti della squadra siciliana? “Ilè una squadra che conosciamo bene. Non dobbiamo guardare la classifica, perché nonostante i punti di vantaggio, ilha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come ha fatto con lo Spezia. È una delle squadre più forti del campionato, quindi dobbiamo scordarci i punti e affrontare la partita con intensità e determinazione. Voglio vedere la stessa forza che abbiamo dimostratola Salernitana.”Come ha preparato la squadra per questa trasferta, considerando la settimana corta? “Abbiamo lavorato bene, ma purtroppo Tramoni non ci sarà.