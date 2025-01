Ilrestodelcarlino.it - Iniziativa su cricket e integrazione

"Giochiamo aad Argenta!", l’incontro introduttivo ci sarà questa sera alle 18.30 nella Sala Piccolo Teatro del Mercato centro culturale. Per l’occasione saranno presenti il presidente della FederazioneItalia, Fabio Marabini, che illustrerà il gioco del, uno sport con radici antiche, ma un’anima tutta moderna. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, appassionati di sport e no. Presente alla serata anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Ilè lo sport nazionale dei pakistani, un’etnia molto numerosa nel territorio comunale, soprattutto nel capoluogo e a Consandolo, dove ci sono le stazioni ferroviarie che gli immigrati utilizzano per andare al lavoro nei siti produttivi della cintura industriale.