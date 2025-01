Lortica.it - Incidente tra auto e motorino in via Calamandrei: donna trasportata in ospedale

Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle 18.16 per untra un’e unin via. Nell’impatto è rimasta ferita unadi 58 anni, che è statain codice 2 al pronto soccorso dell’di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Arezzo, l’infermieristica e la polizia municipale per i rilievi del caso.L'articolotrain viainproviene da Arezzo News.