Lanazione.it - Incidente fra quattro veicoli, chiusa la statale Pian d’Assino

Gubbio (Perugia), 30 gennaio 2025 –stradale sulla219 di Gubbio e- è stato necessario chiudere un tratto, in entrambe le direzioni, al km 17,000, in località San Marco, per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. E’ stato istituito l’obbligo di uscita a Padule per chi procede in direzione di Umbertide e obbligo di uscita a Gubbio Est per chi procede invece in direzione Branca. Nell’sono rimasti coinvolti, due le persone ferite soccorse dal 118. Continua quindi una brutta serie di incidenti stradali sulle strade dell’Umbria. Nella giornata di mercoledì 29 il gravissimostradale a Pierantonio, con la morte del sindacalista Riccardo Coccolini, 56 anni, della Fiom Cgil, di Passignano. La sua vettura si è ribaltata imprigionandolo tra lamiere contorte; l’è avvenuto a metà pomeriggio di ieri lungo la E45.