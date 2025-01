Ilgiorno.it - Incidente ai Bastioni di Porta Venezia: grave motociclista di 66 anni

Milano, 30 gennaio 2025 –aiditra auto e moto poco prima delle 9.15 di stamattina. Il, di 66, è stato trasto in codice rosso all'ospedale Niguarda. La polizia locale è ancora sul posto per i rilievi ma stando a quanto ricostruito al momento il motociclo e l’auto percorrevano idiin direzione di piazza Oberdan. Giunti all’altezza del palo luce 22, l'auto ha svoltato a destra per accedere all'area di sosta, tagliando la strada al motociclo, che la urtava sul fianco destro. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale.