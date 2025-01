Tg24.sky.it - Inchiesta ultrà, Inter e Milan si costituiranno parte civile

Leggi su Tg24.sky.it

sinei processi, uno in immediato e l'altro in abbreviato, in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud, e i loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Come si è appreso in ambienti giudiziari, le due società hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni il prossimo 20 febbraio, al dibattimento per tre imputati, e il 4 marzo davanti al gup a cui tocca giudicare 16 persone.