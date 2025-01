Frosinonetoday.it - "In città totale mancanza di manutenzione: l'amministrazione prende l'ennesimo palo"

Leggi su Frosinonetoday.it

Il Psi torna a parlare della caduta deldell'illuminazione pubblica in via Fosse Ardeatine, facendo anche il punto della situazione in cui - a loro detta - versa ladi Frosinone.La nota del Psi a firma del Segretario Mateo Zemblaku"I fatti di Via Fosse Ardeatine, ultimi in.