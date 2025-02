Strumentipolitici.it - Impasse, gaffes, debolezza politica: Macron decreta la fine della Françafrique

Leggi su Strumentipolitici.it

(Parigi). Non solo una lampante fragilità sul fronte interno, con un governominoranza minacciato costantemente dalla mozione di censura degli schieramenti opposti al governo del presidente ed un parallelo governare contro il popolo esautorando più volte la volontà parlamentare, dal 2020, la Francia è stata costretta anche a rivedere bruscamente la sua presenza militare in Africa con intempestivi e catastrofici ritiri in successione delle truppe francesi dal Mali, dal Burkina Faso, dal Niger.Uno scacco enorme sotto tanti punti di vista: geopolitico, diplomatico, economico. E come se non bastasse la perdita di terreno e di egemonia in Africa, sulla quale si basava partegrandeur francese, anche le armidiplomazia sembrano spuntate, anzi si potrebbe parlare addirittura di fuoco amico tanto sono nocive e fuori luogo le dichiarazioni presidenziali di fronte allo scacco alle forze francesi dispiegate soprattutto nel Sahel.