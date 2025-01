Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio di Luis e Minimarziano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la rassegna di teatro per famiglie al Verdi di Forlimpopoli. Sabato 1 febbraio alle 16 andrà in scena ‘Il primo bambino su Marte’, unnell’immaginazione e nel suo potere. Protagonista è, giovanissimo tuttofare pieno di idee e con un grande obiettivo: diventare il primo astronauta a raggiungere il ‘pianeta rosso’, Marte. Ad aiutarlo nella sua impresa sarà il nonno, pittoresco personaggio che ha passato una vita a viaggiare.vuole varcare i confini di questo pianeta che sente stretto e incontrare nuovi popoli: ha una convinzione, e cioè che l’uomo non sia solo nell’universo. Così incontrerà, un giovane di Marte, anche lui intriso di sogni e fantasticherie, che vorrebbe incontrare altri amici in giro per l’universo, ma a furia di delusioni è convinto invece di essere solo.