Avellinotoday.it - Il Teatro d’Europa presenta "La Locandiera" di Carlo Goldoni

Leggi su Avellinotoday.it

Sabato 1 e domenica 2 febbraio, ilporta in scena la celebre commedia di, La, un'opera senza tempo che continua a stupire per la sua ironia e le dinamiche di seduzione. La regia di Gigi Savoia offre una versione frizzante e sottile, mettendo in luce le.