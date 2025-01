Monzatoday.it - Il parcheggio del cimitero trasformato nella pista d'autoscontro, ma in mezzo c'è la droga

Leggi su Monzatoday.it

Quando gli agenti della polizia locale si sono precipitati neldeldi via Foscolo per intervenire su un incidente stradale, non immaginavano certo di scoprire quanto avrebbero trovato di lì a poco. Quello che inizialmente sembrava un semplice scontro tra due automobilisti che.