Il nuovo codice della strada delle stangate

Ti scordi di pagare le strisce blu? Arrivi in ritardo rispetto a quanto avevi pagato? Arriva la stangata!Uno strumento per fare cassaEbbene, da oggi a Torino e nelle altre città italiane pagherai non solo una sanzione maggiorata, più che proporzionale al tuo ritardo, ma anche l’intera giornata di sosta. Abrogata persino la tolleranza dei 15 minuti. Si passa invece a un 10% del tempo effettivamente pagato. Ecco gli effetti del, voluto e scritto dal ministro Matteo Salvini. L’ennesimo strumento per riscuotere denaro, trattando agli automobilisti come dei bancomat. Altro che sanzione utile per educare! Qui siamo alla multa – anzi alla doppia multa – creata esclusivamente per fare cassa. Già far pagare la sosta senza avere in cambio alcun servizio lascia perplessi.