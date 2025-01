Ilgiorno.it - Il gatto Anselmo-Maduk

C’è una nuova star, sappiatelo. Si chiamaed è un arzillone di 20 anni porti con felina eleganza. Tanto che il gattile del Milanese che lo ospita da anni ha scelto proprio lui come protagonista di un video che in pochi giorni è diventato virale. Ma la notizia non è questa, sebbene serva a confermare che i mici restano tra gli animali più amati. La notizia è che tra le migliaia di like c’è anche quello di Valentina, che in quel video riconosce subito il gattino adottato 19 anni prima ma scappato quasi subito perché insofferente alla vita tra quattro mura. Possibile che sia lui? Valentina ne è così convinta che decide di recarsi al gattile per incontrare. E ci porta tutta la famiglia, proprio come si fa quando si fa visita a un lontano parente che non si vede da tempo.