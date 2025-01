Iltempo.it - Il garante spegna d'urgenza DeepSeek in Italia: "Dati a rischio" con l'AI cinese

Ilper la protezione deipersonali ha disposto, «in via d'e con effetto immediato», la limitazione del trattamento deidegli utentini nei confronti di HangzhouArtificial Intelligence e di BeijingArtificial Intelligence, le società cinesi che forniscono il servizio di chatbotè il software di intelligenza artificiale relazionale, progettato per comprendere ed elaborare le conversazioni umane, che introdotto di recente sul mercato mondiale in pochi giorni è stato scaricato da milioni di persone. «Il provvedimento di limitazione, adottato a tutela deidegli utentini - spiega l'Autorità - fa seguito alla comunicazione delle società ricevuta oggi, il cui contenuto è stato ritenuto del tutto insufficiente. Contrariamente a quanto rilevato dall'Autorità, le società hanno dichiarato di non operare ine che ad esse non è applicabile la normativa europea».