Ilrestodelcarlino.it - Il Comune di Bologna toglie le bandiere di Israele e Palestina: rimane solo quella della pace

, 30 gennaio 2025 –la bandiera arcobalenosul balcone di Palazzo D'Accursio, sede deldi. Ledi(quest'ultima esposta dal 18 gennaio, in occasione dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza), invece, sono state tolte oggi. "Era già stabilito e concordato anche con le tre comunità religiose (cristiana, ebraica e mussulmana, ndr) che con noi condividono il percorso. Puntiamo sue dialogo", spiega il. La bandieravenne esposta in occasione dell’inizioguerra in Ucraina, mentre va ricordato chefino alla settimana scorsa è stato ampio il dibattito tra le forze politiche sulla decisione del sindaco Matteo Lepore di esporre la bandiera palestinese. Poi come atto distensivo, la decisione di esporre anche la bandiera di, accanto a, in seguito alla tregua nella Striscia di Gaza, firmata dae Hamas.