Bolognatoday.it - Il carnevale degli animali

Leggi su Bolognatoday.it

Una festa tra suoni e coloriUn classico rivisitato per i più piccoli, dove la musica di Camille Saint-Saëns prende vita in una festa di suoni e colori. “Il” offre ai bambini un’esperienza gioiosa e coinvolgente, perfetta per avvicinare il giovane pubblico alla musica.