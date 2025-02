Strumentipolitici.it - Il capo dei servizi segreti italiani alla corte Ue

Leggi su Strumentipolitici.it

L’ex direttrice deiElisabetta Belloni è assurta al rango di “consigliera diplomatica” della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.Una nomina politicamente preoccupanteSe fossi nella premier Giorgia Meloni non sarei felice di questa notizia. Il motivo è che tale nomina indebolisce indirettamente il governo italiano. Al tempo stesso accresce la forza – chiamiamola diplomatica – della presidente della Commissione nei confronti del nostro Paese. Molti analisti avevano ipotizzato che la Belloni (immaginata da qualcuno addirittura come futura Presidente della Repubblica) avesse dato le dimissioni dadeiin previsione di un incarico tecnico presso l’Eurocommissione. Lei stessa lo aveva smentito, mafine è andata proprio così.Una nomina giuridicamente contestabileDunque ci troviamo con l’ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che oggi lavora per un politico tedesco.