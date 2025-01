Lortica.it - Il Baldaccio nuovo girone dantesco

Leggi su Lortica.it

Accompagno un’amica a fare le analisi del sangue nelcentro prelievi al.Si entra in un salone inadeguato al numero di persone presenti. Pur avendo la prenotazione si deve prendere un numero da una macchinetta che li dispensa con varie sigle PP, PB,CC ecc. Poi , se ci riesci, ti devi avvicinare a due operatrici di sportello che chiamano a gran voce ( perché la confusione è tanta e loro sono dietro un vetro) i numeri rilasciati dalla macchinetta e ti indicano da quale box sarai chiamato tramite un altro display posto in fondo alla sala. Per il numero di box operanti il display suona continuamente DIN DON ed appare per un secondo il numero che deve presentarsi al box indicato dalle operatrici di sportello. La tensione è massima, alcuni non fanno in tempo a vedere il numero (che poi diventa più piccolo nel monitor) e appare una infermiera che a tutta voce (sempre per la confusione) urla: C’È IL PP 37?No, io ho il PB, risponde una.