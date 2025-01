Inter-news.it - Iddrissou: «Sogno la maglia dell’Italia e l’esordio in Primavera. Tre modelli!»

Jamal, interessante talento delle giovanili dell’Inter, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatoreU-18.IL COMMENTO – Jamalè uno dei talenti emergenti del calcio italiano: l’Inter lo sa e punta forte su di lui per il futuro. In merito al suo legame con il calcio e ai suoi obiettivi inazzurra, il giocatore nerazzurro si è espresso in questi termini: «Il calcio è una passione da sempre, grazie a mio padre, che me l’ha trasmessa fin da piccolo. Il mio obiettivo è di indossare laazzurra e di esordire in, oltre a vincere lo scudetto con l’Under 18. Possiamo farcela, abbiamo una squadra forte in grado di sconfiggere tutte».sui calciatori ai quali si ispiraESEMPI ILLUSTRI –ha poi proseguito il suo commento indicando i calciatori attuali cui si ispira sul rettangolo di gioco: «Mi piacciono Vinícius Júnior e Rashford, calciatori che fanno la differenza grazie alla propria velocità e tecnica.