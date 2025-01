Monzatoday.it - I ricercatori monzesi scoprono la cura contro la leucemia partendo dal cordone ombelicale

Leggi su Monzatoday.it

Un importante passo in avanti nelladella. Un passo, ancora una volta, fatto daidella Fondazione Tettamanti dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Ancora un orgoglio scientifico e sanitario "made in Brianza" quello che arriva dal laboratorio di via Pergolesi, dove.