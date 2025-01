Agi.it - I pronipoti dei deportati tornano ad Auschwitz. Jacopo Tagliacozzo: "Vedere è di una potenza incredibile"

Leggi su Agi.it

AGI - "Sono stato a Dachau quando ero molto piccolo e ho ricordi molto vaghi, quindi mi sento di dire che è la prima volta che visiti uno dei campi e la cosa che mi colpisce di più è che questo è un ambiente che io ho sempre visto. Di immagini ce ne sono fin troppe, ma arrivare qui e percepire questo ambiente con i miei sensi è di una". È la voce dia parlare nel campo di Birkenau dove è con il viaggio della Memoria che quest'anno ha visto la partecipazione di 142 studenti romani. Il ragazzo è il pronipote di Romolo, uno deinei campi di sterminio, che grazie un incontro fortunato riuscì a scappare da Mathausen. Come stai affrontando questa visita? "Mi sono preso dei momenti per avvicinarmi e toccare il più possibile queste strutture che ci circondano, il terreno, il freddo, vissute in prima persona colpiscono diversamente.