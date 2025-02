Strumentipolitici.it - I Paesi europei litigano per il gas russo, con addosso sempre la pressione degli USA

chi per avere il gaschi per impedire agli altri di comprarlo. E su tutti quanti pesa laesercitata dagli USA per imporre l’acquisto del GNL americano. A scatenare la prosecuzione della bagarre è stata la chiusura voluta da Zelensky ai gasdotti ucraini che portavano il gasin Europa.Prolungamento sofferto delle sanzioniDopo trattative spinose, il Consiglio UE ha approvato la proroga delle sanzioni anti-russe. Dunque fino al 31 luglio dureranno divieti su commercio, tecnologia, trasmissioni radiotelevisive (leggasi “censura”), finanza ed energia. Su quest’ultimo punto l’hanno spuntata i vertici di Bruxelles, che condividono con gli avversari interni di Trump lo scopo di troncare le forniture energetiche russe all’Europa. L’altra finalità dichiarata è sostenere l’Ucraina, asserisce l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Kaja Kallas: Ciò continuerà a privare Mosca delle entrate per finanziare la sua guerra.