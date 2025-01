Palermotoday.it - I consiglieri di opposizione: "Amministrazione in panne, Lagalla dica se la città e governata o no"

Leggi su Palermotoday.it

"Anche oggi il Consiglio comunale non ha potuto riaprire i lavori per l’assenza della maggioranza dell’. In discussione c’era una delibera urgente: senza la sua approvazione, gli esercenti palermitani rischiano di dover pagare il Cup senza possibilità di rateizzazione". Lo.