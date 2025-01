Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Benfica: le immagini del match – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Golin diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Lesalienti deldi Champions League 2024/25La, nell’ottava partita di Champions League 2024/25 affronta il, con ilin programma mercoledì 29 gennaio alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri già qualificati ai playoff ma l’obiettivo resta comunque vincere per ottenere un miglior piazzamento in classifica ed evitare avversarie scomode nel prossimo doppio confronto.LIVE1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata.1?PERICOLOSO! – Subito un grande palla in profondità per Di Maria, che stoppa in maniera elegante e mette in mezzo: non ci arriva Pavlidis.2? OCCASIONE! – Grande palla di Conceicao per Mbangula: ci prova di testa l’esterno bianconero ma para a terra Trubin.