Guida completa al Festival di Sanremo 2025: date e programma ufficiale

Ildigiunge alla sua 75esima edizione con un cambio alla. Dopo gli ottimi, in termini di ascolti e popolarità, cinque anni di Amadeus, il direttore artistico e conduttore sarà Carlo Conti, che torna sul palco dell’Ariston dopo il trittico 2015-2017. Ilsi aprirà martedì 11 febbraio con l’ascolto di tutti i 29 concorrenti in gara, scesi di uno dopo il ritiro di Emis Killa: nei due giorni successivi spazio alle quattro Nuove Proposte, che si sfideranno nelle due semifinali di mercoledì 12 e nella finale di giovedì 13. Come da tradizione, venerdì toccherà alle cover con i duetti fra gli artisti e i loro ospiti. Infine, sabato 15 si scoprirà il nome del nuovo campione, che raccoglierà lo scettro di Angelina Mango vincitrice nella precedente edizione, durante l’attesissima finale.