Pisatoday.it - Guasto sulla rete idrica: a secco Pontedera e Calcinaia

Leggi su Pisatoday.it

Acque comunica che a causa di undel comune di, oggi, giovedì 30 gennaio, sono attualmente in corso forti abbassamenti della pressionee temporanee mancanze d’acqua a La Borra, Santa Lucia, Zona industriale di Gello e in via Maremmana (anche nel tratto.