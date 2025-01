Ilgazzettino.it - Gregorio Bertoli muore nell'incidente in moto in via Asseggiano, aveva 16 anni: fatale lo schianto contro un'auto. Ferita l'amica che era con lui

MESTRE - Hanno tentato per oltre mezz'ora tutte le manovre di rianimazione possibili. Per tentare di far riprendere quel ragazzo steso sull'asfalto immobile, che fino a un'ora.