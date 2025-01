Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso su tutte le furie contro Bernardo: “Hai 62 anni, la mano sulla tetta anche no!” (Video)

Cherubini ancora una volta sotto accusa per il suo comportamento nei confronti delle donne della Casa del.Dopo aver infastidito Amanda Lecciso durante una festa a tema Antica Roma, tanto da portare la gieffina a isolarsi dal resto dei suoi compagni di avventura, nelle scorse ore ildi Jovanotti, al televoto per l’eliminazione, sembrerebbe abbia fatto un brutto gesto nei confronti di Mariavittoria Minghetti.Stando a quanto si sente nelche ha fatto il giro dei social in men che non si dica,avrebbe toccato il seno della Minghetti.Il fattaccio sarebbe avvenuto durante un gioco in cui i concorrenti dovevano far passare un limone da bocca a bocca con le mani dietro le spalle. A un certo punto si senteFranchi, letteralmente sule, esclamare:hai 62! Lano! Sei una persona intelligente.